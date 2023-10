Tchad : "Agir Pour la Ville Que Nous Aimons” contribue à l’hygiène de Sarh

L'association "Agir pour la Ville Que Nous Aimons" (APVQNA) a fait don de matériel d'assainissement à la commune de Sarh ainsi qu'aux six comités d'assainissement des arrondissements de la ville de Sarh. Ce don comprend des brouettes, des pelles, des râteaux, des pioches, des balais, des gants et des cache-nez.



Le vice-président de l'association, Ngandéré Djimet, a souligné que l'objectif de l'association "Agir Pour la Ville Que Nous Aimons" est de promouvoir des actions en matière de développement économique, social, culturel et environnemental. Il a ajouté que ce matériel d'assainissement contribuera à soulager la commune de Sarh ainsi que les six arrondissements de la ville en matière d'hygiène, en évitant la propagation de certaines maladies liées à l'insalubrité. Il a exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage.



Le Maire de la ville de Sarh, Mme Kabo née Rachel Souidnan, a exprimé sa profonde émotion face à ce geste. Elle a précisé que la création de cette association représente un véritable soulagement pour le domaine de l'assainissement de la ville. Elle a insisté sur l'importance de l'utilisation adéquate de ce matériel.