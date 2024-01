Tchad: Ahmat Djiddi Houma publie son ouvrage intitulé 'Du milieu traditionnel à l'action humanitaire : compréhensions et incompréhensions'.

En mettant en avant les réalités actuelles issues d'une société traditionnelle, l'auteur souligne également les préjugés qui existent à l'égard des ONG, tout en critiquant certaines pratiques peu orthodoxes qu'il est nécessaire de corriger. Par ailleurs, ce livre offre une réflexion sur l'approche des ONG en matière de communication humanitaire, d'adaptation et d'action sur le terrain.



Il convient de souligner que cet ouvrage constitue un témoignage précieux basé sur 9 chapitres et 77 pages qui retracent le parcours intellectuel et professionnel de son auteur. Cette publication enrichit incontestablement le débat autour du rôle des ONG dans les sociétés traditionnelles et offre une perspective éclairante pour tous ceux intéressés par le domaine humanitaire.