Tchad : Ahmat Haroun, Ousman Abbas et Brahim Yves transférés à la maison d'arrêt

Les trois hommes sont impliqués dans une violente rixe survenue dans la nuit du 12 août dernier dans un quartier de N'Djamena.



Dans un échange téléphonique, Ahmat Haroun Larry et Ousman Abbas se sont donné rendez-vous pour un échange, à la suite de propos que le conseiller du maire a jugé insultants à l'égard de sa mère et de ses tantes.



Les versions diffèrent ensuite : Ahmat Haroun Larry affirme avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat par un groupe d'une quinzaine de personnes tandis que Ousman Abbas assure avoir été pris dans un guet-apens et lynché.



La veille, le parquet a rouvert le dossier pour complément d'information et régularisation du procès-verbal. Les renseignements généraux ont fait une descente au domicile du maire de N'Djamena dans la nuit pour procéder à l'arrestation d'un de ses fils qui serait impliqué dans la rixe, selon Me. Alain Kagonbé, avocat du maire.