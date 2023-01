Tchad : Aïcha Djabalia et Zanzoune en "duo" sur scène pour la clôture du Festival Dary

La soirée a été marquée par un spectacle de feux d'artifice, et un concert mettant en valeur le talent des artistes locaux. Le public, composé de personnes de tous âges et de toutes origines, était en liesse pour accueillir la chanteuse soudanaise sur scène.



La soirée a été encore plus inoubliable lorsque la tiktokeuse tchadienne Zanzoune est montée sur scène pour chanter avec Aïcha Djabalia. Les deux artistes ont offert un spectacle musical inoubliable pour le public.



La foule était tellement enthousiaste qu'elle a voulu se déchaîner. La sécurité a géré la situation dans le calme.



La soirée de clôture du Festival Dary restera gravée dans les mémoires comme une soirée mémorable, marquée par la performance de la chanteuse soudanaise Aïcha Djabalia et la participation surprise de la tiktokeuse tchadienne Zanzoune.