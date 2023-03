Tchad : Al-Kher lance une campagne de dépistage en éducation nutritionnelle

Le dépistage en éducation nutritionnelle, au niveau communautaire, a été lancé ce 2 mars 2023 par l'Association Al-kher pour le développement en collaboration avec les centres de santé de Djougoulier, en présence de plusieurs invités.



Le président de l'Association Al-kher pour le développement, Abdoulaye Abderahim, a souligné que l'association a formé une vingtaine de relais communautaires en dépistage et en santé nutritionnelle les 25 et 26 février derniers, en collaboration avec le district Nord du centre de santé de Djougoulier.



Ces relais seront mis à la disposition du centre pour la mise en œuvre du projet de dépistage. Au Tchad, il y a de mauvaises pratiques alimentaires qui contribuent à la malnutrition des enfants de moins de cinq ans.



Le gouvernement s'est engagé fermement à lutter contre la malnutrition, grâce aux efforts du président de la Transition, qui a pris en compte les priorités de la population, en matière de santé et de nutrition. Abdoulaye Abderahim a remercié tous les partenaires financiers et techniques du pays, tout en félicitant l'ONG ADES qui est toujours aux côtés des personnes vulnérables.



Selon l'enquête SMART de 2021, la prévalence de la malnutrition aiguë globale est de 10,3% contre 1,3% en 2020, et celle de la malnutrition aiguë sévère passe de 1,9%. Selon la même source, la province de N'Djamena a enregistré une prévalence de 10,3%, dont 1,9% sous sa forme sévère. Une enquête menée en avril 2023 a montré que 68% des cas attendus, ont été traités dans les unités de nutrition en moins de 4 mois dans la ville de N'Djamena.



Face à la dégradation galopante de la malnutrition, l'Association Al-kher pour le développement, en collaboration avec le centre de santé adhérant à la politique du gouvernement et du ministère de la Santé publique, a mis en place des relais communautaires de dépistage au centre de santé durant une semaine, a affirmé le président.



Le MCD Ahmat Achen a évoqué la raison de cette activité de dépistage, qui consiste à développer des stratégies pour dépister les enfants à temps et leur donner l'éducation nécessaire pour prévenir cette maladie.



Enfin, le MCD a demandé aux autorités, au délégué de quartier et au chef de carré de se mobiliser avec l'association pour que cette activité soit une réussite.