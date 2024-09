Tchad : Al-Rissala colmate les nids-de-poule à N'Djamena pour éviter les accidents

L'objectif principal est d'améliorer la fluidité de la circulation et de prévenir les accidents, notamment pour les conducteurs de deux-roues et les automobilistes.



Le président de l'ARPAD, M. Ibrahim Mahamat Hassan, a souligné l'importance de cette avenue, qui relie le premier arrondissement aux autres communes. Il a lancé un appel aux autorités pour une réhabilitation durable des routes dégradées.



Takilal Ndolassem, conseiller national, a salué l'initiative et a encouragé d'autres associations à suivre cet exemple. Cette campagne de réparation des routes devrait s'étendre à d'autres grandes artères de la capitale tchadienne.