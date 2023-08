Tchad : « Alélé » ou la nourriture des pauvres, 150 Fcfa pour se régaler

Couramment appelé « viande jaune » par les jeunes des quartiers Ridina, Ardep-Djoumal, Paris Congo et Ambasatna, « l'alélé » est un plat économique très apprécié.



Pour seulement 150 francs CFA, on peut se régaler de cette préparation. Pris en fin de matinée, « l'alélé » devient le carburant pour les jeunes du quartier, leur permettant de tenir jusqu'à la tombée de la nuit, selon les témoignages de certains résidents.



La recette de « l'alélé » est simple, nécessitant seulement trois ingrédients : des haricots, de l'huile de palme et des oignons. Cependant, son origine fait débat. Pour certains, il s'agit d'un mets traditionnel des Hausas au Nigeria, tandis que d'autres le rattachent plutôt au Niger.



Quoi qu'il en soit, après la guerre de 1969, de nombreux Tchadiens, notamment ceux de N'Djamena, ont découvert des mets nigérians et nigériens, tels que le « kousseye », le « dayangué » et le « chingafa ». Des étudiants en provenance du Cameroun partagent également leur expérience, affirmant que les Camerounais consomment abondamment « l'alélé » sous le nom de « cookies ».



Samuel, étudiant à l'université de Maroua au Cameroun, explique que le cookie coûte 100 francs CFA et qu'une fois consommé, il engendre une soif intense, nécessitant de boire beaucoup d'eau. Cependant, le mode de préparation de « l'alélé » soulève des inquiétudes en termes d'hygiène.



Une amélioration dans ce domaine est nécessaire pour assurer le bien-être de tous les consommateurs. Ce mets étranger séduit les jeunes de classe moyenne, en raison de son faible coût et de son goût apprécié. Cela permet également de se nourrir à un prix abordable, d'autant plus dans une ville où un plat de haricot coûte entre 250 et 300 francs CFA.



La nourriture n'a ni frontières ni culture. L'essentiel est de consommer avec modération, car on ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière un mets apparemment simple. Une attention à l'hygiène et à la qualité des aliments est primordiale pour garantir une alimentation saine et satisfaisante pour tous.