Tchad : Ali Banda appelle les électeurs d’Ennedi Est à voter Oui

Lors du meeting dédié au début de la campagne électorale dans le département d'Itou par la coalition Oui, Ali Banda, le vice-président de cette coalition pour la province de l'Ennedi Est, an exprimé son opinion sur le prochain référendum et a demandé une explication et une vulgarisation du nouveau projet de constitution auprès des personnes les moins informées. Selon lui, le projet de constitution qui contient 290 articles divisés en 22 titres est un ouvrage majeur qui devrait être lu et compris par tous les tchadiens de toutes les régions du pays.



Ali Banda a reconnu que l’adoption de cette nouvelle constitution a commencé par un désir collectif de justice, d'égalité et de progrès, qui an animé les concepteurs qui ont pris en compte les aspirations du peuple, ouvrant la voie à une société qui respecte la diversité, défend les droits de l'homme et favorise l'inclusion. Il a souligné les avancées présentes dans le récent projet de constitution, qu'il considère comme répondant aux besoins fondamentaux de la population tchadienne en général.