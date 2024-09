Tchad - Allaitement maternel : Un rempart contre certaines maladies

Bienfaits pour la Santé de la Mère

L'allaitement maternel est lié à une diminution de 28 % du risque de cancer du sein et de l'ovaire chez les femmes qui allaitent plus d'un an durant leur vie reproductive.

Les mères qui allaitent présentent également un risque plus faible d'hypertension artérielle et de maladies cardiaques.



Avantages pour le Nourrisson

Le premier lait, riche en protéines et en anticorps protecteurs, est essentiel pour la santé du bébé. Il favorise le développement du tube digestif et renforce le système immunitaire, protégeant ainsi contre les infections.

Le colostrum contient des immunoglobulines A, formant une barrière défensive dans les voies respiratoires et digestives du nourrisson.



Obstacles à l'Allaitement

Malgré ces avantages, certaines femmes optent pour le lait artificiel, invoquant des raisons telles que le manque de temps. L'allaitement est parfois perçu comme chronophage.

Certaines craignent que l'allaitement n'affecte l'apparence de leurs seins et l'inquiétude que le bébé pleure davantage lorsqu'il est habitué à téter.



Importance de l'Allaitement

Il est essentiel de surmonter ces obstacles, car l'allaitement maternel est bénéfique tant pour la mère que pour le bébé. Les femmes en âge de procréer sont encouragées à prendre le temps d'allaiter, afin d'assurer une croissance saine et un développement optimal de leur enfant.



L'allaitement maternel constitue ainsi un rempart efficace contre de nombreuses maladies, renforçant à la fois la santé de la mère et celle de l'enfant.



L'allaitement, c'est bien plus qu'un simple acte nourricier. C'est un lien unique entre la mère et son enfant qui favorise un développement optimal. En plus de renforcer le système immunitaire du bébé et de le protéger contre de nombreuses maladies, l'allaitement contribue à son développement cognitif. Les bébés allaités ont tendance à avoir un meilleur score aux tests de QI et sont plus à l'aise dans leurs interactions sociales. De plus, l'allaitement est un acte économique pour les familles et un investissement pour la santé publique à long terme.