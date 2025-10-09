Alwihda Info
AFRIQUE

Tchad-Allemagne : vers une coopération redynamisée


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Octobre 2025



Tchad-Allemagne : vers une coopération redynamisée
Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu en audience ce jeudi 9 octobre 2025, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne au Tchad, Jeans Krauss Masse.

Cette rencontre, placée sous le signe de la consolidation des liens d’amitié, a permis aux deux personnalités d'échanger sur l’avenir de la coopération entre les deux nations. L’ambassadeur allemand a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude au ministre d’État, pour la tenue réussie du récent dialogue politique entre le Tchad et l’Union Européenne.

Dans la dynamique d'une coopération renforcée, une délégation allemande effectuera une visite de travail au Tchad dès la mi-novembre. Cette mission, qui s’annonce riche en contenu, ne se limitera pas seulement à la capitale N'Djamena.

Des descentes dans certaines localités du pays sont également prévues, avec un accent particulier sur les questions humanitaires. Pour donner un nouveau souffle au partenariat entre les deux pays, la création d’une Commission mixte Tchad-Allemagne est en perspective.


