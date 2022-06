Tchad : Almoussa'ada assiste les enfants du centre Dakouna espoir

C'est un don de vêtements et chaussures en réalisation du projet "Chari ma inda sakhir" (ndlr : la rue n'a pas d'enfant).



En rappel, le centre Dakouna espoir accueille, rééduque et réinsère les enfants de la rue. Des objectifs qui recoupent ceux de l'association humanitaire Almoussa'ada qui œuvre pour une vie meilleure de la population.



Le président de l'association Moussa Abdoulaye Youssouf a saisi l'opportunité pour sensibiliser les enfants du centre et a plaidé leurs conditions auprès des bonnes volontés.