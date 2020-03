Tchad : Am Timan célèbre la SENAFET

La Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) édition 2020, a été lancée officiellement ce dimanche 1er mars à Am-Timan. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC), et présidée par le Secrétaire Général de la province du Salamat, Maab MARA représentant le Gouverneur.



Instituée en 1987, la SENAFET constitue un cadre de réflexion, d'échanges d'expériences et de brassage entre les femmes des différentes couches sociales du pays. L'édition 2020 de la SENAFET et JIF (Journée Internationale de la Femme), est placée sous le thème central « Genre : enjeux et perspectives ».



Dans son allocution, la présidente du comité d'organisation, Amné Mahamat Ramadane a déclaré que le thème de cette année tombe à pic, car le programme habituel a été modifié et plusieurs rencontres sont prévues avec les femmes rurales afin d'échanger et capitaliser tous les acquis accumulés depuis l'existence de cette fête.



La Déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Fatma Ali Ousmane a précisé que le Président de la République Idriss Deby Itno, a accordé une place importante à la femme tchadienne dans la politique de la 4ème République. Profitant de cette occasion, elle invite la population à une mobilisation importante autour de cet événement.



Lançant officiellement la SENAFET, le Secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA a précisé que toutes les grandes nations n'ont réussi leur développement que lorsque les femmes qui constituent un potentiel démographique important, ont été prises en compte dans les différentes politiques, et les conditions de leur pleine participation dans le domaine économique, politique et social, ont été assurées et consolidées.



Durant la SENAFET, plusieurs activités socio-éducatives et culturelles seront réalisées à travers la ville et ses environs.