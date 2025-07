Tchad : Aménagements urbains en cours au quartier Goudji Hamaralgoz à N'Djaména

La pose de buses pour optimiser l'évacuation des eaux pluviales et ainsi lutter efficacement contre les inondations récurrentes qui affectent le quartier.

pour optimiser l'évacuation des eaux pluviales et ainsi lutter efficacement contre les inondations récurrentes qui affectent le quartier. L'aménagement de la rue Chari Labane, dans le but de la rendre plus praticable et sécurisée pour tous les usagers : véhicules, deux-roues et piétons.

Les travaux principaux comprennent :Ce chantier s'inscrit dans un plan plus large d'amélioration des voies secondaires. Souvent négligées, ces rues sont pourtant essentielles pour la circulation quotidienne et l'accès aux divers services pour les résidents.Les autorités appellent à la collaboration et à la compréhension de tous les riverains durant la période des travaux, qui pourrait occasionner quelques désagréments temporaires.Des remerciements sont adressés aux équipes techniques mobilisées ainsi qu'à tous les citoyens dont la patience et l'esprit civique contribuent à la réussite de ce projet. L'engagement de chacun est crucial pour continuer à bâtir un arrondissement plus moderne, plus propre et plus accessible.