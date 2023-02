Tchad-Angola : Mahamat Idriss Deby Itno à Luanda pour un sommet tripartite

Le président de Transition tchadien, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, s'est rendu hier soir à Luanda en Angola, après une visite d'amitié et de travail en France. À son arrivée à l'aéroport, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et le Consul du Tchad en Angola.



En tant que président en exercice de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), le chef de l'Etat tchadien participe aujourd'hui à un sommet tripartite Tchad-Angola-RCA.



En effet, Luanda est devenue ces dernières années un point de passage important pour les consultations politiques sur la paix et la sécurité en Afrique.



C'est pourquoi le président angolais, Joao Manuel Goncalves Lourenço, désigné « Champion de la paix et de la réconciliation en Afrique » par l'Union Africaine, a invité le président de Transition tchadien, à participer à ce sommet, explique la présidence de la République du Tchad.



Le sommet tripartite de ce 9 février 2023 se concentrera sur la paix en République centrafricaine. La rencontre qui se tient à la demande du président angolais et le Tchad est sollicité pour aider à établir la paix dans le pays. Il faut rappeler que le Tchad partage une longue frontière avec la RCA.