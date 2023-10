Tchad : Appel à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement du personnel additionnel au sein du Projet PDCEJ

La Coordinatrice du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ) invite les consultants individuels ayant des qualifications et compétences dans les domaines visés, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services. Lieu d’affectation : N’Djaména.Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 de la Section III du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets d’Investissement (FPI), édition publiée en Novembre 2020 », relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflits d’intérêts, son applicables. Ce Règlement est disponible à l’adresse web suivante : www.worldbank.org/procurement Les termes de référence des postes seront obtenus au bureau de l’Unité de Coordination du PDCEJ au, Email : ronel.nadege@gmail.com ou Tél : 97.90.98.13.Une lettre de motivation, un Curriculum Vitae détaillé, récent et certifié sincère par le candidat, une copie certifiée du ou des diplômes et certificats, les copies des attestations de travail attestant les qualifications et expériences acquises par le candidat, les références des emplois antérieurs et les coordonnées des anciens employeurs et un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.Les dossiers de candidature complets comportant les pièces requises doivent être envoyés uniquement par voie électronique à l’adresse suivant : pdcejtchad@gmail.com au plus tard le lundi 06 novembre 2023 à 12 heures.