Tchad : Appel à la communauté internationale après l'attaque de Boko Haram

L'assaut a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi contre une base militaire sur l'île de Barkaram. Selon le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, l'attaque a également fait une vingtaine de blessés. Le gouvernement tchadien a exprimé sa profonde tristesse pour ces pertes humaines et a appelé à une action collective : "Une action collective et déterminée est indispensable pour éradiquer ce mal qui menace la stabilité et le développement de toute la région."



Le Président Mahamat Idriss Déby a immédiatement donné le coup d'envoi d'une contre-offensive, nommée opération Haskanite, pour traquer les assaillants. Le gouvernement a affirmé que les forces de sécurité étaient déjà en action pour poursuivre les responsables de l'attaque.



L'ambassade de France au Tchad a exprimé sa solidarité dans une publication sur Facebook, réaffirmant son soutien au Tchad dans sa lutte contre le terrorisme. La France reste le dernier pays du Sahel à avoir des forces militaires stationnées au Tchad, dans le cadre d'un partenariat sécuritaire.



Le Tchad, situé entre des pays en proie à des conflits et à des groupes paramilitaires, a enregistré plus de 2 millions de déplacés depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009. Cette insurrection a causé environ 40 000 morts et continue de représenter une menace majeure pour la région, en particulier autour du lac Tchad, où Boko Haram et sa branche dissidente, l'État Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), opèrent.



Le Président Déby a promis que l'opération Haskanite serait menée avec détermination : "Nous traquerons les assaillants jusque dans leurs derniers retranchements."



Le Premier ministre par intérim, Abderahim Bireme Hamid, a également affirmé que cette opération était une réponse légitime aux attaques de Boko Haram : "Les terroristes paieront cher le prix de cet affront."



Face à cette situation alarmante, le Tchad maintient son rôle de rempart contre le terrorisme dans la région, avec une armée résiliente et des initiatives visant à renforcer la sécurité, tout en appelant à une coopération internationale accrue pour faire face à cette menace persistante.