Tchad : Arrestation du présumé commanditaire de l’assassinat d’Abakar Mahamat Tahir Gouchoulaye

L’arrestation de son épouse à 13 heures aurait permis aux forces de l’ordre d’obtenir des éléments d’information sur l’implication présumée de son mari dans l’assassinat du jeune Abakar Mahamat Tahir Gouchoulaye. Le suspect a été appréhendé à 16 heures.



Les forces de l’ordre ont pris des dispositions pour sécuriser son domicile, tandis que la tension reste vive dans le quartier. L’affaire serait liée à un soupçon de liaison entre la victime et l’épouse du présumé commanditaire.



Dans la nuit du samedi 7 février 2025, Abakar Mahamat Tahir Gouchoulaye a été tué de huit balles par des individus non identifiés au quartier Moursal, avant que les assaillants ne prennent la fuite.



Cet assassinat a suscité une vive indignation au sein de l’opinion publique, dans un contexte marqué par une recrudescence des assassinats et des braquages dans la capitale. Ce meurtre, d’une lâcheté inqualifiable et d’une violence inouïe, a relancé le débat sur l’insécurité croissante à N’Djamena.