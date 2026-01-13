Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Assouyouti Mahamat nommé DGA de la société Tchad petroleum Company (TPC)


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Janvier 2026


Par Décret N°007/PR/PM/MPMG/2026 du 13 janvier 2026, Monsieur ASSOUYOUTI MAHAMAT est nommé Directeur général adjoint de la société Tchad petroleum Company (TPC) en remplacement de Monsieur ABAKAR IBRAHIM KOSSI.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
