Tchad : Assouyouti Mahamat nommé DGA de la société Tchad petroleum Company (TPC)
Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Janvier 2026
Par Décret N°007/PR/PM/MPMG/2026 du 13 janvier 2026, Monsieur ASSOUYOUTI MAHAMAT est nommé Directeur général adjoint de la société Tchad petroleum Company (TPC) en remplacement de Monsieur ABAKAR IBRAHIM KOSSI.
