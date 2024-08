Tchad : Atelier de validation du plan quinquennal de sécurité alimentaire et de résilience

L'atelier a réuni plusieurs responsables de la Croix-Rouge, y compris un représentant de la Croix-Rouge italienne. Dans son discours d’ouverture, Monsieur Laldjim Narcisse, vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, a souligné le contexte difficile du pays. Il a noté que le Tchad fait face à des niveaux alarmants d’insécurité alimentaire et de malnutrition, comme l'indiquent diverses analyses nationales (Cadre Harmonisé, Economie des ménages, Enquêtes SMART, Analyses IPC-AMN).



Monsieur Laldjim a évoqué que cette vulnérabilité est exacerbée par des conflits, des déplacements de populations, ainsi que par des changements climatiques. Il a également soulevé des préoccupations concernant la hausse des prix des denrées de base et la détérioration du pouvoir d'achat des ménages.



L'atelier vise à valider le plan quinquennal de sécurité alimentaire et de résilience de la Croix-Rouge du Tchad, en collaboration avec divers partenaires techniques. Selon le vice-président, cette validation est essentielle pour élaborer des outils stratégiques pour une meilleure intégration dans le dispositif national de prévention des crises alimentaires et faciliter la prise de décision et servir de référence pour tous les partenaires du Mouvement Croix-Rouge.



Cet atelier représente une étape importante dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad. En collaborant étroitement avec ses partenaires, la Croix-Rouge du Tchad aspire à améliorer sa réponse face à cette crise croissante, en mettant en place des stratégies efficaces adaptées aux besoins des populations vulnérables.