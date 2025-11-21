Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Au ​Guéra, lancement du projet de renforcement de la participation communautaire pour la résilience


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 21 Novembre 2025


Delep – Une assemblée générale villageoise s’est tenue dans le village d’Amdakour, dans le département du Guéra, pour marquer le lancement officiel du projet de renforcement de la participation communautaire pour la résilience. La rencontre, présidée par le sous-préfet de Delep, Monsieur Ahmat Ousmane, a permis la mise en place de la structure communautaire chargée de piloter les activités du projet.


Tchad : Au ​Guéra, lancement du projet de renforcement de la participation communautaire pour la résilience
Au cours de l’assemblée, les responsables du projet ont présenté les objectifs et les différentes composantes de cette initiative, qui vise à renforcer la résilience des communautés locales face aux défis socio-économiques et environnementaux.

Après ces explications, le chef de canton Dadjo-Nord, Abdoulaye Djada, a exprimé sa gratitude envers les initiateurs du projet. Il a salué une démarche qui, selon lui, contribuera significativement à l’amélioration des conditions de vie des populations de la province.

Pour sa part, le sous-préfet Ahmat Ousmane a félicité les porteurs du projet et a encouragé la communauté à s’approprier les activités prévues. Il a insisté sur la nécessité d’une implication active des habitants afin d’assurer le succès de ce programme de développement communautaire.

Cette rencontre marque ainsi le début d’une nouvelle dynamique de participation citoyenne dans la province du Guéra, avec l’espoir d’apporter des solutions durables aux préoccupations des populations locales.


