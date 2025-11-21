Tchad : Au ​Guéra, lancement du projet de renforcement de la participation communautaire pour la résilience

Au cours de l’assemblée, les responsables du projet ont présenté les objectifs et les différentes composantes de cette initiative, qui vise à renforcer la résilience des communautés locales face aux défis socio-économiques et environnementaux.



Après ces explications, le chef de canton Dadjo-Nord, Abdoulaye Djada, a exprimé sa gratitude envers les initiateurs du projet. Il a salué une démarche qui, selon lui, contribuera significativement à l’amélioration des conditions de vie des populations de la province.



Pour sa part, le sous-préfet Ahmat Ousmane a félicité les porteurs du projet et a encouragé la communauté à s’approprier les activités prévues. Il a insisté sur la nécessité d’une implication active des habitants afin d’assurer le succès de ce programme de développement communautaire.



Cette rencontre marque ainsi le début d’une nouvelle dynamique de participation citoyenne dans la province du Guéra, avec l’espoir d’apporter des solutions durables aux préoccupations des populations locales.