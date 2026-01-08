Abéché : 50 agents de santé en formation pour transformer la qualité des soins infirmiers

Améliorer la prise en charge des patients commence par la maîtrise des gestes qui sauvent. C'est fort de ce constat que la branche d'Abéché de l'Association Sanabil Santé a réuni cinquante agents de santé locaux pour une session de formation de trois jours (du 08 au 10 janvier).



Pour garantir un haut niveau de technicité, l'association a fait appel à un formateur de renom : Béchir Annadif, major au Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de l’Amitié Tchad-Chine. Son expertise apporte une dimension pratique et rigoureuse aux modules enseignés, qui couvrent :



Les techniques de soins infirmiers modernes.

Le respect strict des normes d'hygiène et de déontologie.

L'amélioration de l'accueil et de l'accompagnement des malades.

Pour Allamine Brémé Mahadi, coordinateur de l’association, le renforcement des capacités humaines est le levier le plus efficace pour un changement durable.







« Cette session est essentielle. En formant ces 50 agents, nous nous assurons que les structures sanitaires d'Abéché disposent d'un personnel compétent, capable d'offrir des soins de qualité conformes aux standards professionnels », a-t-il déclaré lors du lancement.



Cet atelier n'est pas un événement isolé, mais s'inscrit dans la stratégie globale de Sanabil Santé pour soutenir les efforts du gouvernement tchadien en matière de santé publique. En investissant dans la formation continue, l’association espère réduire les erreurs médicales et augmenter la confiance des populations envers les services de santé locaux.

