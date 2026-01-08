Alwihda Info
TCHAD

Diplomatie : Le Tchad et l'Arabie Saoudite scellent leurs ambitions pour 2026


Alwihda Info | Par - 9 Janvier 2026


Le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu ce mardi 6 janvier 2026 le Chargé d’Affaires saoudien, M. Mohammed Ben Abdullaziz Alsalem. Au-delà des vœux de Nouvel An, cette audience a jeté les bases d'une redynamisation de la coopération bilatérale.


C’est une rencontre placée sous le signe de la fraternité et de la relance stratégique. Le chef de la diplomatie tchadienne a ouvert les portes de son cabinet au représentant du Royaume d'Arabie Saoudite pour un tour d'horizon complet des dossiers communs.




Vers une redynamisation des relations bilatérales


Si l'échange a débuté par la présentation protocolaire des vœux pour l'année 2026, le cœur des discussions a rapidement porté sur le renforcement des liens historiques entre les deux nations.

 

Les points clés abordés lors de cette réunion incluent :
 

  • Le suivi des projets d'infrastructure : Le diplomate saoudien a transmis un état des lieux des travaux et projets portés par l'Ambassade saoudienne au Tchad.
     

  • Le renforcement économique : Des pistes pour accroître les échanges commerciaux et les investissements directs saoudiens dans les secteurs porteurs (agriculture, énergie).
     

  • L'Intégration et la Diaspora : Une attention particulière portée aux Tchadiens résidant dans le Royaume.





Un partenariat de confiance


Le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a salué l'engagement constant de Riyad aux côtés du Tchad, notamment à travers le Fonds Saoudien pour le Développement (FSD). Pour N'Djamena, l'Arabie Saoudite demeure un partenaire de premier plan, tant sur le plan économique que sur celui de la diplomatie régionale.



Cette audience confirme que l'année 2026 sera celle d'une accélération des projets communs, avec en ligne de mire de nouveaux accords-cadres qui devraient être finalisés dans les mois à venir.

Peter Kum
