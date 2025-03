Tchad : Au Guéra, le village d’Annikhel ravagé par un incendie, des dizaines de familles sinistrées

Le bilan est particulièrement lourd : 78 cases d’habitation, 70 greniers, 2 magasins villageois, 2 boutiques et 1 moulin ont été entièrement réduits en cendres.



Ces pertes ne concernent pas seulement les infrastructures, mais touchent profondément les moyens de subsistance et les réserves alimentaires de nombreuses familles.



Profondément touché, le chef du canton Dadjo Centre, Daoud Moussa Ibedou, a exprimé sa tristesse : « C’est un drame terrible qui laisse de nombreuses familles sans abri ni ressources pour se nourrir. »



Face à l’urgence, les chefs des villages environnants ont lancé un appel pressant à la solidarité, sollicitant l’aide des autorités, des organisations humanitaires et des personnes de bonne volonté.



Des actions sont attendues en urgence pour fournir aux sinistrés : des abris temporaires, des vivres et des produits de première nécessité, afin de répondre aux besoins les plus urgents de ceux qui ont tout perdu.