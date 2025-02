Tchad : Au Kanem, passation de service à la Délégation de la Santé Publique

Le Secrétaire Général de la Province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, a présidé ce samedi 1er février 2025 la cérémonie de passation de service entre le délégué sortant, Dr Djibert Ahmat Haliki, qui a passé trois ans et neuf mois à la tête de la délégation, et son successeur, Dr Hamid Borgou Haggar, nommé par décret N°1873/PR/PM/PSP/2024 du 23 décembre 2024. Cette cérémonie marque le transfert officiel des responsabilités entre les deux responsables.



L'événement a réuni les autorités administratives et traditionnelles, les représentants des organisations nationales et internationales, ainsi que ceux de la société civile.



Dans son mot introductif, le Dr Djibert Ahmat Haliki a exprimé sa gratitude envers les autorités locales, les partenaires et le personnel de la santé pour leur soutien tout au long de son mandat. Il a dressé le bilan des réalisations accomplies au sein de la délégation provinciale et a reconnu les défis majeurs auxquels le secteur est confronté. Il a également salué l’engagement et le travail acharné de son équipe pour améliorer l'accès aux soins et les conditions sanitaires dans la province du Kanem.



Le Secrétaire Général, Annour Djibrine Abdoulaye, a félicité le Délégué sortant pour son engagement et les efforts déployés durant son mandat. Il a ensuite encouragé le Délégué entrant à poursuivre les réformes et les initiatives engagées pour renforcer les services de santé publique. Il a enfin exhorté l’ensemble du personnel médical à collaborer pleinement avec le nouveau Délégué pour garantir la continuité des services.



Dans son allocution, le Dr Hamid Borgou Haggar a exprimé sa reconnaissance envers les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui. Il a rendu hommage à son prédécesseur pour le travail accompli et les actions entreprises en faveur de la santé publique. Il a également sollicité l’adhésion et l’implication de tout le personnel médical afin d’assurer un bon fonctionnement du système sanitaire et d’améliorer la qualité des soins dans la province.



Lors de cette cérémonie, une attestation de reconnaissance a été décernée au Dr Djibert Ahmat Haliki pour son leadership et son engagement au service de la santé publique dans la province du Kanem.



L’événement s’est clôturé par la signature du procès-verbal de passation de service, suivie d’une photo de famille pour immortaliser l’instant.