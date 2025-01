Tchad : Au Moyen-Chari, des personnes handicapées formées et équipées pour démarrer une activité de couture

La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, et du président national du COMBHEN, Mbang-Bassa Mor Etafanus. Cet événement vise à soutenir l'autonomisation des personnes handicapées en leur offrant les moyens de subvenir à leurs besoins grâce à l'apprentissage et à la pratique de la couture.



Le président national du COMBHEN a souligné l'importance de cette initiative, qui s'inscrit dans un programme plus large d'inclusion sociale et économique des personnes vulnérables. Il a insisté sur le rôle essentiel de la formation professionnelle dans l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.



Le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a salué cette action solidaire et encouragé les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu pour renforcer leur autonomie économique.



Un des récipiendaires, visiblement ému, a exprimé sa gratitude envers les donateurs : « Ce matériel va nous permettre de démarrer ou de renforcer nos activités. Nous remercions le Comité et ses partenaires pour leur soutien inestimable. »



À travers ce geste, le COMBHEN réaffirme son engagement en faveur des personnes en situation de handicap et poursuit son combat pour un monde plus inclusif. Cette initiative illustre l'importance des partenariats et des actions concrètes pour promouvoir l'autonomie et la dignité des personnes vulnérables.