Tchad : Au ministère de la Santé Publique, la journée de travail a débuté ce lundi par la levée des couleurs

En participant à cet exercice régulièrement chaque matin avant d'entamer leurs tâches quotidiennes respectives, les employés sont encouragés à être dévoués à leur travail et à s'investir pleinement dans leurs responsabilités professionnelles.



La levée des couleurs est donc bien plus qu'un simple rituel formel ; c'est une occasion pour tous ceux qui travaillent au sein du ministère de réaffirmer leur engagement envers leur mission et pour promouvoir une culture professionnelle basée sur l'excellence et le service public.



Dans un pays comme le Tchad où les défis liés à la santé sont nombreux, il est essentiel que chaque membre du ministère soit conscient de son rôle crucial dans l'amélioration des conditions sanitaires nationales. La levée des couleurs offre ainsi une opportunité précieuse pour rappeler cette grande responsabilité collective.