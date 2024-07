Tchad : Audience entre le ministre Abderaman Koulamallah et Mme Latifa Akharbach, candidate marocaine au poste de vice-présidence de la Commission de l'UA

Mme Latifa Akharbach est la candidate proposée par le Royaume du Maroc pour le poste de vice-président de la Commission de l'UA. L'élection à ce poste aura lieu en février 2025, lors de la 38ème session ordinaire de la Conférence de l'UA.



Cet échange bilatéral entre le ministre des Affaires étrangères du Tchad et la candidate marocaine témoigne de l'importance accordée par le Tchad au processus électoral de l'UA et à la désignation des hauts responsables de l'institution.



Il est probable que le ministre des Affaires étrangères du Tchad ait exprimé son soutien ou ses attentes vis-à-vis de la candidature de Mme Akharbach, dans le cadre des consultations et négociations en cours au sein de l'UA.



Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de coopération et de coordination entre les États membres de l'UA en vue des prochaines élections au sein de la Commission.



Cet échange bilatéral souligne l'implication active du Tchad dans les processus décisionnels de l'Union africaine et son rôle de facilitateur dans les discussions régionales.