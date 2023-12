"Tchad Avant Tout" promeut l'unité nationale avec un tournoi de football féminin

Le 24 décembre 2023, le tournoi de Football féminin inter-arrondissements a été lancé au stade de Paris-Congo, organisé par l'Association Tchad Avant Tout en partenariat avec la Coopération de la Confédération suisse à travers le bureau de la Coopération Suisse au Tchad.



Dans son allocution, le président de l'Association Tchad Avant Tout, Mahamat Thom, a souligné que l'organisation de ce tournoi de football féminin inter-arrondissements est une initiative de l'Association Tchad Avant Tout (ATAT) visant à renforcer l'unité nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale, et à sensibiliser les filles sur l'importance de la pratique du sport.



Cette initiative est soutenue par la Direction du Développement et de la Coopération de la Confédération suisse à travers le bureau de la Coopération Suisse au Tchad, qui a financé ce projet à hauteur de 80%.



Ce tournoi se déroulera du 24 décembre 2023 au 20 janvier 2024, et les 10 équipes représentant les 10 arrondissements de la capitale s'affronteront dans un esprit sportif.



À la fin de ce tournoi, une récompense sera attribuée à l'équipe finaliste pour célébrer leur compétence.