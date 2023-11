Tchad : Avis à Manifestation d'Intérêt relatif à la sélection des Agents civils de l'état pour une mise à disposition (PDCEJ)

Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un Don N°4990TD de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre des activités du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ).



Dans le cadre de la réalisation des activités de la sous-composante 1.1 du PDCEJ, il a été retenu la sélection des personnels civils de l’État ou contractuels en vue de leur mise à disposition au profit du nouveau centre de formation technique et professionnelle de Sarh.



Le Ministère de la Formation Professionnelle des Métiers et de la Microfinance par la présente invite les agents de l’État qui sont effectivement en service dans les différents départements ministériels ayant des qualifications et compétences dans les domaines et désirant faire carrière dans la formation professionnelle à manifester leur intérêt. Les candidats intéressés doivent répondre aux profils identifiés par poste et le niveau requis, ils doivent justifier nécessairement du statut de personnel civil de l’État ou contractuel et disposer d’une autorisation préalable de la hiérarchie (Ministère employeur).



Les candidatures retenues seront transmises au Ministère de la Fonction Publique et du dialogue social pour leur mise à disposition au profit du Ministère de la Formation Professionnelle, des Métiers et de la Microfinance.

Lieu d’affectation : Sarh.

Les candidatures retenues bénéficieront des formations conformément à leur profil et le poste à occuper suivant un plan de formation élaboré par le comité de commun accord avec l’institution de formation.

Voir les qualifications et profils requis dans les termes de référence joints à l’avis.



COMPOSITION DU DOSSIER :

Copie d’acte d’intégration à la fonction publique ou de recrutement ; Acte de titularisation ou de confirmation ; Certificat de présence effective et de prise de service ; Avis favorable du Ministère employeur ; Copie d’acte de naissance ; Copie de la carte d’identité nationale / Numéro National d’Identification (NNI).



LIEU DE DEPOT : Les dossiers doivent être transmis au plus tard, le 11 décembre à 15h30 à l’adresse ci-dessous : Madame la Coordinatrice, Cheffe du Projet de Développement des Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (PDCEJ), Sis au quartier Sabangali non loin de la Direction Générale de la SONACIM.

Bien mentionner sur l’enveloppe, le titre de poste à pourvoir.



N’Djaména, le 22 novembre 2023.



La Secrétaire Générale du Ministère de la Formation Professionnelle des Métiers et de la Microfinance

Madame DAMARIS NODJIGOTO ADEGUELAYE