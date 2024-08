ANNONCES Tchad : Avis d'Appel d'Offres International pour des travaux de réhabilitation/extension et construction (Projet PEFAF)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Août 2024



Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement du Fonds Africain de Développement pour couvrir les coûts du Projet d’Education des Filles et d’Alphabétisation des Femmes (PEFAF), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché pour les Travaux de Réhabilitation/Extension du Lycée Féminin Bilingue et d’une Ecole Primaire à AMRIGUBE. Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement.

Avis d’appel d’Offres International Ouvert



IAS N° 17/MENPC/SEENPC/DGPR/DPE/PEFAF/2023

Acheteur : Cellule d’exécution du Projet

Projet : Projet d’Education des Filles et d’Alphabétisation des Femmes (PEFAF)

Intitulé du marché : Travaux de Réhabilitation/Extension du Lycée Féminin Bilingue et Construction d’une Ecole Primaire à AMRIGUEBE.

Don N° : 5900155016453

Méthode de passation de marché : Appel d’Offres International Ouvert

Emis le : 05 Août 2024





2. La Cellule d’exécution du projet sollicite des offres sous plis fermés de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux de Réhabilitation/Extension du Lycée Féminin Bilingue et Construction d'une Ecole Primaire à AMRIGUBE.



3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale ouverte en recourant à un Appel d’Offres International ouvert (AOIO) telle que définie dans le cadre de Passation de marché de la Banque (Edition Octobre 2015) et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels que définis dans le Cadre de Passation des Marchés.



4. Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du projet et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous durant les heures de travail : 09 h 00 à 15 h 30 mn du lundi au jeudi et de 09 h 00 à 12 h 00 les vendredis.



5. Le dossier d’appel d’offres en langue Française peut être acheté par tous soumissionnaires intéressés contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. Le paiement se fera en espèce, par chèque de banque ou par virement sur le compte N° 60003 00020 37103750201 24, intitulé «Projet d’Education des Filles et d’Alphabétisation des Femmes », ouvert à la Commercial Bank Tchad à N’Djaména. Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au niveau de la CEP (voir adresse ci-dessous) aux heures ouvrables ou sera adressé par poste aérien pour l’étranger et le DAO transmis sous format PDF et Word aux soumissionnaires (la version PDF faisant foi).



6. Les offres doivent être remises à l’adresse suivante : Projet d’Education des Filles et d’Alphabétisation des Femmes, Cellule d’Exécution de Projet au plus tard le 19 septembre 2024 à 09 heures.

7. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.



8. Les Offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants le 19 septembre 2024 à 10 heures.



9. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Vingt un millions (21 000 000) FCFA.



10. L’Emprunteur a l’obligation de divulguer les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le Dossier d’appel d’offres.



11. L’adresse à laquelle il est fait référence d-dessus est :



Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique

Direction des Projets Education

Projet d’Education des Filles et d’Alphabétisation des Femmes (PEFAF)

Rue : Boulevard Marechal du Tchad

Étage/numéro de bureau : Bâtiment projet BAD/Building de Moursal

E-mail :

Ville : N’Djaména Pays : Tchad



N’Djaména, le 05 août 2024



Le Secrétaire Général du Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique

Monsieur MAHAMAT SEID FARAH

