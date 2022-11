Tchad: Avis de recrutement d’un Assistant Programme au Bureau de WCS à Pala

Tâches et responsabilités :

- Coordonner l'ensemble des Opérations Terrain du programme PAIRIAC dans sa zone d'intervention : la planification opérationnelle et le suivi des activités mis en œuvre par les assistants transhumance et agents sensibilisateurs (Tango).

- Assurer la supervision directe des assistants transhumance et agents sensibilisateurs du programme et la représentation du programme auprès des acteurs locaux.

- Assurer le rôle de Point Focal (PF) pour coordonner avec les dirigeants locaux, les acteurs transfrontaliers et les partenaires concernés afin d'assurer al mise en œuvre des systèmes de gestion de la transhumance et un dialogue participatif multi-acteurs.

- Assurer une sensibilisation efficace contre le braconnage, à l'empoisonnement de la faune, notamment des carnivores et aux autres activités d'épuisement des ressources naturelles et d'éviter des conflits.`

- Assurer la mise en œuvre de l'approche et la stratégie du programme et l'atteinte de ses objectifs tels que mentionnés dans les documents de programmation. Cela inclut des rapports d'activités périodiques conformément aux standards et attentes du bailleur ainsi aux délais planifiés dans le PTA.

- Assurer l'organisation et la facilitation des réunions, formations et ateliers d'échanges sur le renforcement des capacités des communautés en lien avec les thématiques du programme.

- Participer à des réunions des instances opérationnelles du programme par les moyens de communication mis à disposition, en coordonnant avec les responsables des départements concernés et en recueillant les leçons apprises.

- Coordonner avec l'équipe aviation pour assurer la sécurité dans et autour des aires protégées.

- Assurer l'évaluation des besoins en appuis méthodologiques aux équipes terrain dans la mise en œuvre des activités.

- Réaliser toute autre tâche et/ou activité déterminée par le programme.



Compétences requises :

- Bonne connaissance de la problématique de la Transhumance.

- Expérience de la gestion de projets, avec au moins cinq (05) ans d'expérience à des postes de coordination technique.

- Connaissance de la zone d'intervention du programme (Sud-Ouest du Tchad et le Nord Cameroun). Excellente capacité de synthèse et de rédaction.

- Excellente capacité d'écoute, de communication, de négociation et d'animation Engagement en faveur de la conservation de la faune sauvage.

- Bonne maitrise du Français.

- Maitrise de l'Arabe est un atout.

- Aptitude à faire face à des volumes élevés de travail.

- Capacité à prioriser les tâches.

- Capacité à travailler en équipe et avec une supervision limitée.

- Connaître les logiciels standards (Word, Excel et Power Point).



Qualités du candidat :

- Adhésion aux principes/charte de WCS

- Flexibilité comportementale Rigueur et sens de qualité

- Travail d'équipe et coopération Capacité managerielle

- Capacité de prévision et d'anticipation Bonne capacité de communication



NB: Ce profil de poste pourra être modifié, en fonction de l'évolution du travail. L'Assistant(e) Programme PAIRIAC peut être amené(e) à effectuer d'autres tâches assignées par son superviseur selon les besoins de la mission.

Le travail de WCS est caractérisé par une grande flexibilité ainsi que par une certaine mobilité, la discrétion et l'honnêteté.

L'employé(e) s'engage à conserver la plus stricte confidentialité sur toutes les informations qu'il pourra recueillir dans le cadre de sa fonction.



PROCESSUS DE CANDIDATURE :

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent laisser leurs dossiers comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae à jour, les copies des diplômes et les certificats de travail au bureau de WCS Tchad sis au quartier Aérogare, Avenue Ahmat Lamine, Rue 1039 (non loin de l'ancien bureau de l'UNICEF N'Djaména) ou à la base opérationnelle de WCS Pala avant le 05 décembre 2022(à 23h00 de N'Diamena). L'envoi des dossiers par e-mail est apprécié, en incluant en objet "Assistant Programme PAIRIAC" au mail bmendig@wes.org avec copies à babdou@wcs.org.

Tout dossier déposé ne peut être retiré.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Les candidat(e)s sont donc prié(e)s de ne pas déposer les originaux de leurs pièces.

NB: WCS se réserve le droit de fermer l'offre avant le terme initialement sus indiqué si une candidature est retenue.