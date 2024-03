Tchad – Baccalauréat 2024 : 39.506 candidats officiels venus de 304 établissements d'enseignement secondaire enrôlés lors de la première phase

Ce travail colossal a été réalisé en si peu de temps grâce au professionnalisme des techniciens chargés du dossier, mais aussi et surtout grâce à une gestion efficace de l'équipe dirigeante de l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS). Ces techniciens ont été mis à disposition du matériel nécessaire pour mener à bien cette tâche.



Le Directeur des Examens et Concours, également coordinateur du baccalauréat, le Dr Abakar Mahamat Hassaballah, s'est rendu sur les sites d'enrôlement biométrique afin d'observer la réalité sur le terrain. Il s'est réjoui du travail accompli par les techniciens et les a félicités pour leur sens du travail bien fait malgré certaines difficultés rencontrées çà et là.



Dans un futur proche, les autres provinces du Tchad seront également concernées par ce processus avec la même détermination qui vise à enrôler tous les candidats respectant les critères pour le baccalauréat session 2024 dans les délais impartis.



Cette première phase d'enrôlement biométrique marque une avancée significative dans l'organisation efficace des examens nationaux au Tchad. Grâce aux efforts conjugués des techniciens et des responsables de l'ONECS, il est prévu que cette session se déroule dans les meilleures conditions possibles afin d'offrir aux étudiants tchadiens une évaluation juste et équitable de leurs connaissances acquises tout au long de leur cursus scolaire.