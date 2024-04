Tchad – Baccalauréat 2024 : Les candidats sont attendus ce lundi 15 avril au centre de Mao, chef-lieu de la province du Kanem

Le dimanche 14 avril 2024 a marqué la suite de l'enrôlement biométrique des candidats. Cela se déroule avec succès au Centre de Bol. Cette procédure permet d'identifier chaque candidat grâce à des données biométriques telles que les empreintes digitales ou le scan facial.



Cependant, cette opération ne s'est pas limitée à une seule localité. Le samedi 13 avril, après avoir terminé leurs activités à Massakory (chef-lieu de la province de Hadjer Lamis), les opérateurs chargés du processus se sont dirigés vers N'Gouri (chef-lieu du département de Wayi) dans la province du Lac. Tout en se déplaçant vers leur destination finale à Mao, ils ont réussi à atteindre leur objectif fixé pour cette journée grâce à leur professionnalisme et surtout grâce à leur dynamisme.



Plusieurs centaines d'étudiants officiellement inscrits étaient présents dans chaque centre visité par les opérateurs d'enrôlement biométrique. Ces étudiants ont compris l'importance capitale que revêt ce processus pour garantir une identification précise afin d'éviter toute fraude lors des examens.



Le baccalauréat est un examen crucial pour tous ces jeunes Tchadiens qui aspirent à poursuivre leurs études supérieures ou intégrer le marché du travail avec des qualifications solides. C'est pourquoi il est essentiel que ce processus d'enrôlement soit menée avec rigueur et efficacité.



Les autorités tchadiennes mettent tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement et la réussite sans faille de cette session du baccalauréat en utilisant des méthodes modernes telles que la biométrie pour garantir une évaluation juste et équitable des candidats.