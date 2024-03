Tchad – Baccalauréat 2024 : Les candidats sont attendus ce mardi au Lycée Féminin pour l’enrôlement biométrique

L'enrôlement biométrique, qui consiste à collecter des informations personnelles telles que les empreintes digitales et les photographies des élèves, vise à créer une base de données fiable et sécurisée. Cette initiative vise à prévenir toute fraude ou tentative de tricherie lors du baccalauréat en utilisant la technologie biométrique avancée. En utilisant ces données biométriques uniques pour chaque étudiant inscrit au baccalauréat, il serait impossible pour quelqu'un d'autre de se faire passer pour lui lors des examens.



L'enrôlement se déroule avec succès dans tous les établissements participants. Les élèves ont été instruits sur le processus et ont fourni leurs informations personnelles sans problème majeur. Les responsables étaient présents pour aider et guider les étudiants tout au long du processus.



Cette opération a non seulement permis d'améliorer la sécurité et l'intégrité du baccalauréat au Tchad, mais aussi renforcé la crédibilité des diplômes obtenus par les étudiants tchadiens à l'échelle internationale.