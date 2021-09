Tchad : Bad Boys, le nouveau titre de VOG en fusion avec Cidson Alguewi

Dans un climat de production respectant l'artiste, VOG fait preuve de créativité, d'ingéniosité, et les nouvelles inspirations ne manquent pas. Un sujet susceptible d'être l'objet de commentaires des spécialistes critiques des arts tchadiens.



Résonance de guitare, joué à la sénégalaise, sur de l'afrobeat emporté dans un vent de saxophone permettant les ballades mélodieuses de la voix sahélienne de Cidson. C'est là qu'interviennent les paroles de VOG. Bad Boys, c'est le titre du nouveau lyrisme de VOG sur lequel il invite le seigneur de la ville, Cidson Alguewi. Toujours produit par la nébuleuse Homeland empire. Une preuve de plus du jeune qui continue à servir à ses fans le goût impressionnant du "sale" des choses habituellement évitées, les tabous existants et réveillant des émotions.



A la lecture, ce morceau VOG transmet une philosophie de l'amour, des réalités de l'ombre. Un choix de vie, une continuité d'attitude rebelle traduit par le style musical urbain. Partant du sale gosse, aujourd'hui le Bad boy et demain certainement un concept de la même galaxie de style. Homeland empire améliore davantage les conditions de son prince VOG, pour plus de charme.



De Ndjamena à Paris, pour une nouvelle sortie d'un morceau, il est temps pour lui de profiter, élever le niveau, se faire de grandes relations aussi. L’aventure du sale au pays des PNL et la nouvelle génération du show-business tchadien s’y pointent. Ainsi donc, VOG doit réussir à tout prix car ses fans comptent sur lui.