Tchad - Batha : Le Général Abakar Abdelkerim Daoud en Visite de Sécurité

Dès son arrivée, le CEMGA, accompagné d'une délégation, a été reçu par Ibrahim Senousi Imam, le secrétaire général de la province du Batha, qui représente le délégué général du gouvernement. Ce dernier a souhaité la bienvenue à la délégation et a présenté un état des lieux des différentes unités des forces de défense et de sécurité (FDS) déployées dans la région, mettant en lumière leurs efforts et leurs défis. Lors de son discours, le Général Abakar Abdelkerim Daoud a félicité le travail remarquable accompli par les éléments des FDS, soulignant leur engagement envers la sécurisation de la province. Cependant, il a mis en exergue l'importance du respect strict des consignes, un élément clé pour l’efficacité des missions militaires. Le chef d’État-major a également insisté sur la rigueur dans l’exécution des tâches, le respect de la hiérarchie, la discipline et la vigilance. Ces valeurs, selon lui, sont fondamentales pour garantir le succès des opérations militaires dans la province du Batha.

Cette visite témoigne de l'engagement des autorités militaires à renforcer la sécurité dans la région et à évaluer les besoins des forces de défense pour faire face aux enjeux actuels.