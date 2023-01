Tchad : Bealta Liricia, candidate du Moyen-Chari, élue Miss Dary 2023

Après un défilé intense, c'est finalement Bealta Liricia, représentante de la province du Moyen-Chari et portant le dossard n° 16, qui a été élue Miss Dary 2023. La deuxième dauphine est Damissia, portant le dossard n° 14 pour la province de Mayo Kebbi Est. La première dauphine est Bénédicte, portant le dossard n° 13 pour la province de Mandoul.



Malgré la qualité des candidates présentes, il est à noter que les provinces du Tibesti et du Sila n'ont pas présenté de candidates pour le concours de Miss Dary. Le comité du festival Dary a expliqué que cette absence était liée à un problème interne aux provinces absentes.



La nouvelle Miss Dary 2023, Bealta Liricia, a déclaré être honorée de représenter son pays lors de cet événement culturel important.



Cette élection de Miss Dary 2023 a été un moment fort pour la culture tchadienne, mettant en avant la beauté et la diversité des différentes provinces du pays. Nous félicitons les candidates pour leur participation et souhaitons à Bealta Liricia une belle année en tant que Miss Dary 2023.