Tchad : Bébédjia célèbre en musique et en couleurs le 64ème anniversaire de l'indépendance

La cérémonie a débuté par une revue des troupes par le secrétaire général, sous le commandement de l'adjudant-chef Nadjitone Evariste, officier de renseignement du sous-groupement n°44 de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

La levée des couleurs a suivi, accompagnée de l'hymne national chanté avec ferveur.



Après la cérémonie officielle, le secrétaire général a souhaité une bonne fête de l'indépendance à l'ensemble des forces de défense et de sécurité présentes.

La cérémonie a été ponctuée par les accents de la fanfare religieuse de l'EET3 de Bébédjia, ajoutant une dimension solennelle et exceptionnelle aux célébrations. La cérémonie s'est achevée par un tir de sommation marquant la fin de l'événement.