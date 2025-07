Tchad : Bedjondo Met à l'Honneur ses Élèves et Artistes d'Excellence

Cette deuxième édition de la cérémonie a été rendue possible grâce au soutien généreux de Nandoubngar Désiré, un natif de la localité. Sur un total de 357 candidats toutes séries confondues au baccalauréat, 192 ont été admis, dont 14 avec la mention "Assez Bien". Parallèlement, les artistes locaux qui ont brillamment remporté le premier prix du Festival Couleur du Mandoul ont également été récompensés pour leur talent.





Tin-adoum Constant, Maire de la commune de Bedjondo, s'est réjoui de cette initiative. Il a souligné l'importance de valoriser et d'encourager les efforts des jeunes de Bedjondo et des environs, qui représentent l'avenir de la communauté.





Félicitant chaleureusement les lauréats pour leur travail acharné, le Préfet Maïmara Abba Adji a affirmé qu'ils sont une véritable fierté pour leur localité. Il a conclu en lançant un appel aux autres jeunes à suivre leur exemple, rappelant que les plus hautes autorités du pays font de l'éducation une priorité absolue.