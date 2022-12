Tchad : Bet Alnadjah lance la 2e édition du marché des produits locaux

Le lancement de cette deuxième édition a eu lieu ce 2 décembre 2022 à l’IFT.



"L'idée est de répondre à la question : comment faire pour que les prometteurs et les producteurs puissent vendre leurs produits ? L'objectif est de faire connaître les produits locaux tchadiens", explique le secrétaire général de l'association Bet Alnadjah, Adam Medella. Il s'agit également de "promouvoir l'entrepreneuriat, vu l'engouement des jeunes à travers notre initiative Made in Tchad qui inclut beaucoup des acteurs dans la valorisation et la promotion des produits locaux", ajoute-t-il.



"L'entrepreneuriat des jeunes demeure un catalyseur déterminant pour le développement de notre pays. Cette initiative entreprise pour favoriser l'insertion socioprofessionnelle mérite d'être saluée et soutenue par les partenaires au développement et notre département", a souligné Oumar Djibrine Tahir, directeur général du ministère en charge de l'Entrepreneuriat. Il ajoute que cette initiative permet aux jeunes déscolarisés et sous-déscolarisés d'avoir des outils susceptibles de favoriser leur insertion socioprofessionnelle.