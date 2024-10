Tchad : Betel Casimir remporte sa deuxième médaille d'or

La récente victoire de Betel Casimir à la compétition internationale de Taekwondo "Malabo Open G2" est une nouvelle source de fierté pour le Tchad. Cette deuxième médaille d'or remportée en l'espace de quelques jours témoigne non seulement du talent exceptionnel de cet athlète, mais aussi de son engagement et de sa détermination à représenter dignement son pays.



Ces victoires successives contribuent à renforcer la visibilité du Tchad sur la scène sportive internationale. Elles permettent de mettre en lumière le potentiel des athlètes tchadiens et de promouvoir une image positive du pays.