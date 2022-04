Tchad : Big Ndji le rappeur militant pour la paix, membre de la Death Crew

À travers son style de rap, Big Ndji se définit comme un artiste engagé, défenseur d'une cause, militant pour la paix et le développement social. Il prône également l’intégration des jeunes à la Fonction publique, l'égalité, la justice sociale et le vivre ensemble, des sujets que l’artiste compte aborder dans ses prochaines sorties.



« Je viens de sortir un titre intitulé "Démonstration" et pour le moment, je suis en promo », annonce le rappeur Big Ndji, membre de la Death Crew. Pour mieux le découvrir, il est un accro des lettres et aime la culture des jeux de mots, et surtout les phrases à double sens. Son projet d’avenir porte sur un maxi single de 5 titres.



« Je dois bosser pour atteindre le bon niveau », informe Big Ndji, tout modeste sur son niveau d’influence actuelle qu'il juge acceptable. Big Ndji pense qu'il y a des blocages contre l’émergence de l'artiste tchadien, et que cela réside dans le fait que l'artiste a du mal à extérioriser sa musique sur le plan international, faute de moyens financiers.



Selon lui, multiplier plus de festivals est une solution pour permettre à l'artiste tchadien d'avoir de l'argent, afin de financer sa musique. Le rappeur Youssoupha est un modèle pour Big Ndji, ce qui justifie mieux sa technique des jeux de mots et ses chroniques sur le social. « Faire un concert avec beaucoup monde, dans un espace culturel, est mon plus grand projet.



L’artiste souhaite vivement que le public tchadien puisse aimer et encourager la musique tchadienne, afin de motiver les artistes à produire davantage.