Tchad - Boko Haram : Déby révèle les États qui ont apporté leur aide à l'opération

Le président Idriss Déby a déclaré lundi à Baga Sola que le Rwanda, le Soudan et le Nigeria ont soutenu le Tchad dans le cadre de l'opération "Colère de Bohoma" contre Boko Haram.



Il a expliqué que ces trois pays ont fourni "du matériel assez conséquent" au Tchad.



"(...) Comme l'a fait le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est de mettre à la disposition du Tchad du matériel assez conséquent ; comme vient de faire aussi le président soudanais qui a mis à notre disposition du matériel assez conséquent (...) le Nigeria qui a mis aussi à notre disposition du matériel assez conséquent", a déclaré Déby à une délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi.



"Mais nous avons tout ce qu'il nous faut", a ajouté Idriss Déby.



Le chef de l'Etat n'a pas précisé la nature de ce matériel.



L'opération "Colère de Bohoma" a permis à l'armée tchadienne de "chasser" Boko Haram des Îles du Lac en moins de six jours. Elle se poursuit en territoire nigérien et nigérian, a assuré lundi le chef d'état-major général des armées.