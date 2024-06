Tchad : Bourkou Louise Ngaradoumri nommée secrétaire d'État à la Santé publique

Le décret a été lu à la Télévision nationale par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, Mahamat Ahmad Alhabo.



Présidente du parti politique Rassemblement pour la justice et le progrès social (RPJS), Bourkou Louise a également occupé à plusieurs reprises des postes dans le gouvernement, notamment secrétaire d'État à la Justice et aux Droits humains.



En 2016, elle a présenté sa candidature à l'élection présidentielle, se positionnant contre le défunt président Idriss Deby Itno. En 1990, elle a occupé la fonction de vice-présidente de l'Assemblée nationale.



Le secrétaire d'État sortant Abderrazzak Adoum Fouda, haut-fonctionnaire de l'administration tchadienne, a précédemment occupé le poste de coordonnateur national des actions de lutte contre la Covid-19.



Il est enseignant-chercheur à l'Université de N'Djamena et maître de Conférence, professeur agrégé par le CAMES.