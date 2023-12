Tchad- Bourses d’études de Chine : opportunités pour les étudiants Tchadiens

L’objectif principal de cet événement était de présenter en détail la politique des bourses d’études chinoises disponibles pour les étudiants tchadiens, dans le but de sensibiliser et mobiliser les personnes intéressées par l'apprentissage de la langue chinoise dans le cadre de leurs études supérieures.



Cette conférence a offert une opportunité pour les participants d’en apprendre davantage sur la procédure à suivre pour postuler à ces bourses, ainsi que sur les critères et conditions requises. Les représentants officiels ont présenté un aperçu complet des différentes options disponibles, y compris les domaines d'étude couverts par ces bourses, ainsi que les avantages offerts aux bénéficiaires.



En plus des informations sur les bourses, l'Institut Confucius a également annoncé la mise en place de cours spéciaux gratuits en langue chinoise. Ces cours sont destinés à ceux qui souhaitent se préparer adéquatement avant leur départ en Chine ou simplement acquérir des compétences linguistiques dans cette langue fascinante.



Cette initiative vise à encourager davantage d'étudiants tchadiens à considérer la possibilité d'étudier en Chine et à élargir leurs horizons académiques et culturels. En effet, la Chine offre non seulement un environnement académique enrichissant mais aussi une immersion culturelle unique qui peut grandement contribuer au développement personnel et professionnel des étudiants.