Tchad : CARITAS Suisse organise un atelier de recapitalisation du Projet REPAR au Batha

Un atelier de recapitalisation du Projet REPAR, initié par CARITAS Suisse, est en cours dans la province de Batha. Quarante bénéficiaires, en provenance de divers départements de la province, participent à cet événement, visant à partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés du projet.



L'accent est mis sur les résultats obtenus, ainsi que sur les approches et méthodes d'implémentation des activités. Khasalani Ahamat Khalid, chargé de projet, explique que l'objectif principal de cet atelier est de mettre en lumière l'impact positif et la méthodologie de mise en œuvre des activités du Projet REPAR, en mettant en avant l'approche soutenue dans le cadre du projet REPAR/Batha.



Ahmat Haroun Aguid, président du comité provincial d'action (CPA), souligne que la mise en pratique réussie avec d'autres acteurs ou partenaires de mise en œuvre du projet doit tenir compte des échecs et des défis rencontrés au cours de cette phase.



Cela permettra de mieux concevoir la prochaine étape du projet. Financé par CARITAS Suisse, cet atelier se déroulera sur une durée de deux jours.