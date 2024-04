Tchad - CEEAC : Une délégation du facilitateur reçue par le Chef de l’Etat

L’objectif de cette visite à N’Djaména était de transmettre un message verbal du Président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue Mahamat Idriss Deby Itno.



Ce déplacement s’inscrit dans le cadre des démarches entreprises depuis plusieurs mois au Tchad, ayant permis le retour de plusieurs exilés politiques, dont M. Mahamat Ahmat Lazina, suite à l’accord de principe signé à Kinshasa sous l’égide du facilitateur de la CEEAC.



Grâce aux efforts de la CEEAC et de son Facilitateur désigné, le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le processus de transition au Tchad se dirige vers sa dernière étape, avec la tenue de l’élection présidentielle prévue pour le 6 mai prochain.



« Le retour au pays de M. Mahamat Ahmat Lazina et d’autres compatriotes témoigne de la politique d’ouverture prônée par le Chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, qui a toujours tendu la main et accueilli à bras ouverts les Tchadiens souhaitant se mettre au service de leur pays », a souligné la présidence tchadienne.