Tchad : COGINTA veut accompagner la Gendarmerie dans la formation militaire

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général Zakaria Ngobongué Varé a accordé ce 21 juin 2022, une audience à l’Association COGINTA.



Cette audience entre dans le cadre de l’entraide pour renforcer les institutions judiciaires et sécuritaires, dans le respect des normes et principes de l’État de droit, améliorer l’efficacité des institutions militaires dans la prévention de la violence, de l’insécurité et de la criminalité.



En effet, le chef de projet adjoint de l’association COGINTA, Didier Guillot, a échangé avec le directeur général de la Gendarmerie nationale.



À la sortie de l’audience, le chef de projet adjoint de COGINTA, Didier Guillot a expliqué que l’objectif est d’apporter une aide matérielle à la Gendarmerie nationale, notamment à travers la formation militaire et l’appui matériel.



COGINTA est une organisation non-gouvernementale, apolitique, areligieuse et reconnue d’utilité publique, spécialisée dans la gouvernance judiciaire et sécuritaire, la cohésion sociale, la gestion et la prévention des conflits, la résilience et le développement communautaire.



Le directeur général de la Gendarmerie nationale a remercié COGINTA pour son soutien en appui à la gendarmerie.