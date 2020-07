Tchad - COVID-19 : Concern Worldwide appuie les autorités sanitaires provinciales du Sila

Selon la Coordinatrice intérimaire de Concern Worldwide dans le Sila, « c’est en collaboration avec la Délégation Sanitaire Provinciale, le District Sanitaire et la Mairie de Goz Beida, l’Association Nationale des Artistes du Sila, la radio communautaire « Radio Sila » et des volontaires communautaires que nous avons pu sensibiliser plus de 4.000 ménages dans la ville de Goz Bieida et nos villages d’intervention ».



Elle renchérit : « nous avons décidé d’aller plus loin que les campagnes de sensibilisation sur les gestes barrières et l’installation des stations de lavage de mains en appuyant directement les structures sanitaires du District Sanitaire de Goz Beida a travers la formation du personnel médical sur la prevention et la prise en charge des malades de COVID-19 selon le Protocole National conçu a cet effet, et la dotation en équipements médicaux nécessaires à la protection des agents de santé ».