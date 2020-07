Tchad - COVID-19 : à Moundou, une vaste campagne de sensibilisation lancée

Le coordonateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation, Hassan Boukar, représentant le gouverneur de la province du Logone Occidental, a lancé officiellement ce mardi à Moundou, le projet de sensibilisation contre la pandémie de coronavirus dans la commune de la ville de Moundou.



Après une vaste campagne de sensibilisation des communautés au respect des mesures barrières, l’Association pour l’Alphabétisation la Linguistique et la Traduction de la Bible, bras de l’Eglise au Tchad souhaite à travers ce nouveau projet, apporter une fois de plus sa modeste contribution en vue de briser la chaine de contamination de la Covid-19 au Tchad.



Dans son mot de bienvenue à l’entame de la cérémonie, le président du conseil d’administration de l’ATALTRAB, Docteur Djékaoussem Doumi, a encouragé les un et les autres à se joindre au Gouvernement dans la lutte contre cette terrible maladie.



Le chargé de Renforcement des Capacités Humanitaires de Tearfund Tchad, Béral Bénguinam Zacharie, prenant la parole, a fait savoir que vu l’ampleur de la maladie à coronavirus, son organisation n’a pas hésité à octroyer à l’ATALTRAB, un financement pour la mise en œuvre de ce projet.



Le Directeur de l’ATALTRAB, dans son allocution, a fait savoir que dans une étroite collaboration, son institution veut rendre plus visible sa participation dans la lutte que mène le gouvernement pour le bien-être du peuple Tchadien.



Lançant officiellement le projet, le coordonateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation Hassan Boukar s’est félicité de ce projet qui vient en appui aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19.



A travers ce projet, l’ATALTRAB souhaite apporter sa contribution en disposant 500 dispositifs de lavage des mains, 200 cartons de savon, plus de 500 bouteilles d’eau de javel et 3500 masques dans les établissements scolaires et estudiantins, dans les lieux de prières et cultes. L’association entend également intensifier la sensibilisation pour le respect des mesures barrières dans ces endroits précités.



Le projet est financé à hauteur de 21 millions de Francs CFA.